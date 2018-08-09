Очередной авиаудар по Йемену: десятки погибших

"Всего 43 человека, в основном, школьники младше 10 лет, погибли и 64 получили ранения, когда в результате двух авиаударов возглавляемой Саудовской Аравией коалиции были подорваны автобусы на рынке в Дхахьяне", - говорит чиновник.



Между тем глава делегации Международного Комитета Красного Креста в Йемене сообщает о "многих десятках погибших" и "еще большем количестве раненых, в основном, младше 10 лет".



Напомним, в Йемене в мае-июне текущего года погибли 237 гражданских лиц.

Из общего числа убитых 41 погиб в результате воздушных ударов сил международной коалиции под руководством Саудовской Аравии, 75 человек убиты повстанцами из движения "Ансаруллах" (хуситы). Еще 85 мирных жителей убиты неизвестными. 52 йеменца стали жертвами уголовных преступлений, 19 – погибли в результате взрыва мин, 4 – от пыток в тюрьмах хуситов, двое убиты проправительственными силами.



В целом за два месяца получили ранения 290 человек, в том числе 58 детей и 29 женщин.