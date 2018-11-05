Трамп вважає, що Саудівська Аравія не знає, як правильно використовувати зброю в Ємені

“Я думаю, що це жахлива ситуація. Було страшно дивитися на те, що трапилося з автобусом і цими дітьми”, — заявив американський лідер.

“Це зробили люди, які просто не знали, як використовувати зброю, це було просто жахливо”, — вказав він. При цьому, як уточнює видання, президент США не відповів, чи вплинуло те, що сталося на його позицію щодо продажу американського озброєння Саудівської Аравії.

Трамп також підкреслив, що “має намір обговорити безліч різних тем” з Саудівською Аравією, зазначивши, що “не став би тримати (в армії) людей, які не вміють користуватися зброєю і стріляють по автобусах з дітьми”.

Нагадуємо, 9 серпня ВВС коаліції завдали в провінції Саада на північному заході Ємену удар по автобусу, в якому в основному перебували діти і підлітки. За даними відділення Міжнародного комітету Червоного Хреста в місті Сана, внаслідок цього бомбардування загинула 51 людина, в тому числі 40 дітей, поранення отримали близько 80 єменців.