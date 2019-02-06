Трамп выдвинет кандидата на пост главы Всемирного банка
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Президент США Дональд Трамп в среду объявит кандидатуру на пост главы Всемирного банка (ВБ). Об этом говорится в распространенном во вторник Белым домом рабочем графике американского лидера, передает УНН.
Из него следует, что выступление Трампа намечено на 13:30 по местному времени (20:30 Киев).
"Президент объявит кандидата от США на пост руководителя Всемирного банка", - отмечается в документе.
В понедельник газета Politico со ссылкой на свои источники в вашингтонской администрации сообщила, что Трамп выдвинет кандидатом на пост главы ВБ заместителя министра финансов США по международным делам Дэвида Мелпаса.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина ожидает в феврале получить 17,6 млрд грн заимствований под гарантии Всемирного банка
1 февраля пост президента ВБ покинул Джим Ен Ким. Обязанности руководителя международной структуры временно исполняет исполнительный директор ВБ Кристалина Георгиева.
Джим Ен Ким вступил на пост президента Всемирного банка 1 июля 2012 сроком на пять лет, а в 2016 году совет директоров организации переизбрал его на этом посту. Срок полномочий Джим Ен Кима заканчивался только в 2022 году, он в целом проработал президентом организации более шести лет.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Напряженность вокруг Сирии или Украине приведет к новым санкциям - Всемирный банк
Всемирный банк ранее сообщил, что кандидатуры на пост главы организации должны быть представлены в период с 7 февраля по 14 марта. После этого отберут максимум трех кандидатов, а новый президент, как ожидается, будет избран до заседания руководящих органов ВБ и МВФ 12-14 апреля в Вашингтоне.