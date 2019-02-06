Трамп висуне кандидата на пост глави Світового банку

З нього випливає, що виступ Трампа намічено на 13:30 за місцевим часом (20:30 Київ).

“Президент оголосить кандидата від США на пост керівника Світового банку”, — наголошується в документі.

У понеділок газета Politico з посиланням на свої джерела в вашингтонської адміністрації повідомила, що Трамп висуне кандидатом на пост глави СБ заступника міністра фінансів США з міжнародних справ Девіда Мелпаса.

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1 лютого пост президента СБ покинув Джим Ен Кім. Обов’язки керівника міжнародної структури тимчасово виконує виконавчий директор СБ Крісталіна Георгієва.

Джим Ен Кім заступив на пост президента Всесвітнього банка 1 липня 2012 року терміном на п’ять років, а в 2016 році рада директорів організації переобрав його на цій посаді. Термін повноважень Джим Ен Кіма закінчувався лише в 2022 році, він в цілому пропрацював президентом організації понад шість років.

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Всесвітній банк раніше поінформував, що кандидатури на посаду голови організації повинні бути представлені в період з 7 лютого по 14 березня. Після цього відберуть максимум трьох кандидатів, а новий президент, як очікується, буде обраний до засідання керівних органів СБ і МВФ 12-14 квітня у Вашингтоні.