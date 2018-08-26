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Трамп выразил соболезнования в связи со смертью сенатора Маккейна

Киев • УНН

 • 9851 просмотра

КИЕВ. 26 августа. УНН. Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования семье американского сенатора-республиканца Джона Маккейна, который скончался в субботу на 82-м году жизни, передает УНН со ссылкой на микроблог американского лидера в Twitter.

Трамп выразил соболезнования в связи со смертью сенатора Маккейна

"Мои глубочайшие соболезнования и уважение семье сенатора Джона Маккейна, - написал он. - Мы сопереживаем и молимся за вас!"

В пятницу стало известно о решении Маккейна, у которого была диагностирована опухоль мозга, прекратить лечение в связи с необратимой прогрессией заболевания.

О диагнозе Маккейна было объявлено 19 июля прошлого года. Представители законодателя сообщили тогда, что 14 июля того же года хирурги медицинского центра в городе Финикс (штат Аризона) успешно провели операцию по удалению 5-сантиметрового сгустка крови из левого глаза сенатора.

Специалист, который участвовал в операции, продолжавшейся больше трех часов, сообщил тогда CNN, что у законодателя диагностирована глиобластома, связанная с образованием тромба. По словам врача, в результате хирургического вмешательства опухоль удалили. Ранее у сенатора неоднократно был диагностирован рак кожи.

Маккейн относится к числу сенаторов, выступающих с наиболее жесткой критикой в ​​отношении России. Законодатель не раз призывал ввести новые антироссийские санкции. Сенатор резко критиковал внешнюю и внутреннюю политику избранного в 2016 году американского лидера Дональда Трампа.

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