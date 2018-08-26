Трамп висловив співчуття у зв'язку зі смертю сенатора Маккейна
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Президент США Дональд Трамп висловив співчуття родині американського сенатора-республіканця Джона Маккейна, який помер у суботу на 82-му році життя, передає УНН із посиланням на мікроблог американського лідера у Twitter.
“Мої найглибші співчуття і повагу сім’ї сенатора Джона Маккейна, — написав він. — Ми співпереживаємо і молимося за вас!”
У п’ятницю стало відомо про рішення Маккейна, у якого було діагностовано пухлину мозку, припинити лікування в зв’язку з незворотною прогресією захворювання.
Про діагноз сенатора США оголосили 19 липня 2017 року. Представники Маккейна повідомили тоді, що 14 липня того ж року хірурги медичного центру в Фініксі (штат Арізона) успішно провели операцію з видалення 5-сантиметрового згустку крові з лівого ока сенатора.
Спеціаліст, який брав участь в операції, що тривала більше трьох годин, повідомив тоді CNN, що у законодавця діагностована гліобластома, пов’язана з утворенням тромбу. За словами лікаря, в результаті хірургічного втручання пухлини видалили. Раніше у сенатора неодноразово був діагностований рак шкіри.
Маккейн відноситься до числа сенаторів, виступаючих із найбільш жорсткою критикою щодо Росії. Законодавець не раз закликав ввести нові антиросійські санкції. Сенатор різко критикував зовнішню і внутрішню політику обраного в 2016 році американського лідера Дональда Трампа.