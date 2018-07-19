Трамп отказался обвинять Путина во лжи
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июля. УНН. Американский президент Дональд Трамп отказался обвинять российского коллегу Владимира Путина во лжи в связи с “вмешательством России” в выборы в США. Об этом американский лидер сказал в эфире телеканала CBS, информирует УНН.
Как отмечается, вопрос о правдивости заявлений Путина во время пресс-конференции по итогам встречи двух лидеров в Хельсинки задал журналист телеканала. По словам Трампа, он доверяет данным разведки США.
“Я не хочу вникать, говорит он (Владимир Путин — прим.) правду или нет”, — ответил американский лидер.
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Напомним, первая двусторонняя встреча президентов США и России в Хельсинки произвела шокирующее впечатление на американское и европейское общественное мнение. Немецкая Die Zeit обращает особое внимание на то, что американского лидера раскритиковал даже обычно лояльный к нему консервативный телеканал Fox News. Американский лидер промолчал об Украине, а позицию Трампа по Крыму выразил Путин.