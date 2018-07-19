Трамп відмовився звинувачувати Путіна в брехні
Київ • УНН
КИЇВ. 19 липня. УНН. Американський президент Дональд Трамп відмовився звинувачувати російського колегу Володимира Путіна у брехні в зв’язку зі “втручанням Росії” у вибори в США. Про це американський лідер сказав в ефірі телеканалу CBS, інформує УНН.
Як зазначається, питання про правдивість заяв Путіна під час прес-конференції за підсумками зустрічі двох лідерів у Гельсінкі задав журналіст телеканалу. За словами Трампа, він довіряє даним розвідки США.
“Я не хочу вникати, каже він (Володимир Путін - прим.) правду чи ні”, — відповів американський лідер.
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Нагадаємо, перша двостороння зустріч президентів США та Росії у Гельсінкі справила шокуюче враження на американську і європейську громадську думку. Німецька Die Zeit звертає особливу увагу на те, що американського лідера розкритикував навіть зазвичай лояльний до нього консервативний телеканал Fox News. Американський лідер промовчав про Україну, а позицію Трампа щодо Криму висловив Путін.