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Трамп: в США страшно будет выйти из дома, если запретят Иммиграционно-таможенную службе

Трамп: в США страшно будет выйти из дома, если запретят Иммиграционно-таможенную службе

Киев  •  УНН

 • 12203 просмотра

КИЕВ. 30 июня. УНН. Американский президент Дональд Трамп уверен, что в случае отмены иммиграционно-таможенной службы США никто из жителей страны не сможет чувствовать себя в безопасности на улице. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News, передает УНН.

Журналист попросил Трампа прокомментировать заявления его оппонентов из Демократической партии США относительно необходимости запрета данной службы из-за ее якобы слишком жестких действий. Она входит в структуру министерства внутренней безопасности США и занимается, в частности, патрулированием границ, задержанием и депортацией нелегальных иммигрантов.

“Надеюсь, что они продолжают думать об этом, — сказал Трамп о демократах. — Поскольку они потерпят сокрушительное поражение”. Трамп напомнил, что сотрудники службы активно противодействуют преступной группировке MS-13, которая была создана выходцами из Сальвадора и является одной из наиболее опасных в США. “Если вы избавитесь от Иммиграционно-таможенной службы, то страна станет такой, что страшно будет выйти из дома”, — заверил президент.

Watch the latest video at foxnews.com

Как сообщал УНН, посол США в Эстонии Джеймс Мелвилл-младший, который в течение последних трех лет возглавлял американскую дипломатическую миссию в прибалтийской республике, подал в отставку из-за недовольства высказываниями президента Дональда Трампа о союзниках Вашингтона в Европе.

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