Трамп: в США страшно буде вийти з дому, якщо заборонять Імміграційно-митну службу
Київ • УНН
КИЇВ. 30 червня. УНН. Американський президент Дональд Трамп упевнений, що в разі скасування імміграційно-митної служби США ніхто з жителів країни не зможе відчувати себе в безпеці на вулиці. Про це він заявив в інтерв’ю телеканалу Fox News, передає УНН.
Журналіст попросив Трампа прокоментувати заяви його опонентів з Демократичної партії США щодо необхідності заборони даної служби через її нібито занадто жорсткі дій. Вона входить в структуру міністерства внутрішньої безпеки США і займається, зокрема, патрулюванням кордонів, затриманням і депортацією нелегальних іммігрантів.
“Сподіваюся, що вони продовжують думати про це, — сказав Трамп про демократів. — Оскільки вони зазнають нищівної поразки”. Трамп нагадав, що співробітники служби активно протидіють злочинному угрупованню MS-13, яка була створена вихідцями з Сальвадору і є однією з найбільш небезпечних в США. “Якщо ви позбудетеся від імміграційно-митної служби, то країна стане такою, що страшно буде вийти з дому”, — запевнив президент.
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Як повідомляв УНН, посол США в Естонії Джеймс Мелвілл-молодший, який протягом останніх трьох років очолював американську дипломатичну місію в прибалтійській республіці, подав у відставку через невдоволення висловлюваннями президента Дональда Трампа про союзників Вашингтона в Європі.