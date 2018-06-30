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Трамп: в США страшно буде вийти з дому, якщо заборонять Імміграційно-митну службу

Трамп: в США страшно буде вийти з дому, якщо заборонять Імміграційно-митну службу

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 червня. УНН. Американський президент Дональд Трамп упевнений, що в разі скасування імміграційно-митної служби США ніхто з жителів країни не зможе відчувати себе в безпеці на вулиці. Про це він заявив в інтерв’ю телеканалу Fox News, передає УНН.

Журналіст попросив Трампа прокоментувати заяви його опонентів з Демократичної партії США щодо необхідності заборони даної служби через її нібито занадто жорсткі дій. Вона входить в структуру міністерства внутрішньої безпеки США і займається, зокрема, патрулюванням кордонів, затриманням і депортацією нелегальних іммігрантів.

“Сподіваюся, що вони продовжують думати про це, — сказав Трамп про демократів. — Оскільки вони зазнають нищівної поразки”. Трамп нагадав, що співробітники служби активно протидіють злочинному угрупованню MS-13, яка була створена вихідцями з Сальвадору і є однією з найбільш небезпечних в США. “Якщо ви позбудетеся від імміграційно-митної служби, то країна стане такою, що страшно буде вийти з дому”, — запевнив президент.

Watch the latest video at foxnews.com

Як повідомляв УНН, посол США в Естонії Джеймс Мелвілл-молодший, який протягом останніх трьох років очолював американську дипломатичну місію в прибалтійській республіці, подав у відставку через невдоволення висловлюваннями президента Дональда Трампа про союзників Вашингтона в Європі.

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