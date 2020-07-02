Трамп сомневался в данных разведки касательно "заговора" России с талибами против США

Так, по версии источников CNN, Трамп с самого начала своего президентского срока “часто терял самообладание”, когда сотрудники разведывательных служб США пытались ознакомить его с утверждениями по России. Трамп потребовал объяснить, почему разведывательное сообщество “концентрируется на России”. Он также “часто высказывал сомнения в самых разведданных”.

По сведениям телеканала, поэтому на ежедневных брифингах, которые проводят для Трампа представители разведывательного сообщества, стали меньше внимания уделять России.

В свою очередь Reuters цитирует Трампа, который заявил в среду, что ему не сообщили о том, что Россия пытается заставить талибов убивать американских солдат, потому что многие сотрудники американской разведки сомневались в правдивости этих данных, и эта позиция противоречила четырем американским и европейским источникам.

“Мы никогда не слышали об этом, потому что разведка никогда не докладывала, что они находятся на таком уровне”, — сказал он для Fox Business Network. — “Люди из разведки... многие из них вообще не верили, что это произошло”.

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Напомним, в пятницу газета New York Times опубликовала расследование, авторы которого утверждают, что определенное подразделение российской военной разведки, связанное с попытками покушений в Европе в прошлом году, якобы предлагало вознаграждения за успешные нападения на коалиционные войска в Афганистане — в том числе американских военных. Президент США Дональд Трамп отрицал, что был знаком с данными о возможном сговоре России с талибами.