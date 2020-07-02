Трамп сумнівався в даних розвідки щодо "змови" Росії з талібами проти США

Так, за версією джерел CNN, Трамп з самого початку свого президентського терміну “часто втрачав самовладання”, коли співробітники розвідувальних служб США намагались ознайомити його з твердженнями щодо Росії. Трамп вимагав пояснити, чому розвідувальне співтовариство “концентрується на Росії”. Він також “часто висловлював сумніви в самих розвідданих”.

За відомостями телеканалу, через це на щоденних брифінгах, які проводять для Трампа представники розвідувального співтовариства, стали менше уваги приділяти Росії.

У свою чергу Reuters цитує Трампа, який заявив в середу, що йому не повідомили про те, що Росія намагається змусити талібів вбивати американських солдатів, тому що багато співробітників американської розвідки сумнівались в правдивості цих даних, і ця позиція суперечила чотирьом американським і європейським джерелам.

“Ми ніколи не чули про це, тому що розвідка ніколи не доповідала, що вони знаходяться на такому рівні”, — сказав він для Fox Business Network. “Люди з розвідки ... багато з них взагалі не вірили, що це сталося”.

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Нагадаємо, в п’ятницю газета New York Times опублікувала розслідування, автори якого стверджують, що певний підрозділ російської військової розвідки, що пов’язаний зі спробами замахів в Європі минулого року, нібито пропонував винагороди за успішні напади на коаліційні війська в Афганістані — в тому числі американських військових. Президент США Дональд Трамп заперечував, що був ознайомлений із даними про можливу змову Росії з талібами.