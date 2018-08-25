Трамп отменил поездку Помпео в Северную Корею

Это первое публичное подтверждение того, что переговоры по денуклеаризации КНДР застопорились. Трамп заявил, что динамика диалога с КНДР “несущественна” и указал на то, что от части причиной этого могут быть действия Китая. “Я чувствую, что мы не делаем существенного прогресса в денуклеаризации Корейского полуострова. Кроме того, из-за нашей гораздо более жесткой позиции по Китаю, я не думаю, что они помогают процессу денуклеаризации, как раньше”, — написал Трамп.

Американский президент добавил, что визит Помпео в Северную Корею может состояться в ближайшем будущем, “вероятнее всего” после разрешения торгового спора с Китаем. “Я в свою очередь хотел бы передать самые теплые пожелания и выразить уважение председателю Киму. Жду встречи с ним в скором времени” — заключил Трамп.

Как сообщал УНН, США не ожидают, что Ким Чен Ын примет Помпео в ходе его визита в Пхеньян.