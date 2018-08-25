Трамп скасував поїздку Помпео в Північну Корею
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Президент США Дональд Трамп скасував запланований візит держсекретаря США Майка Помпео в Північну Корею. Про це американський лідер написав в своєму Twitter, передає УНН.
Це перше публічне підтвердження того, що переговори по денуклеаризації КНДР зупинилися. Трамп заявив, що динаміка діалогу з КНДР “несуттєва” і вказав на те, що частково причиною цього можуть бути дії Китаю. “Я відчуваю, що ми не робимо істотного прогресу в денуклеаризації Корейського півострова. Крім того, через нашу набагато більш жорстку позицію по Китаю, я не думаю, що вони допомагають процесу денуклеаризації, як раніше”, — написав Трамп.
Американський президент додав, що візит Помпео в Північну Корею може відбутися в найближчому майбутньому, “найімовірніше” після вирішення торгової суперечки з Китаєм. “Я в свою чергу хотів би передати найтепліші побажання і висловити повагу голові Кіму. Чекаю зустрічі з ним в найближчий час”, — додав Трамп.
Як повідомляв УНН, США не очікують, що Кім Чен Ин прийме Помпео в ході його візиту в Пхеньян.