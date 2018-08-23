США не очікують, що Кім Чен Ин прийме Помпео в ході його візиту в Пхеньян
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Американська адміністрація не розраховує, що лідер КНДР Кім Чен Ин прийме держсекретаря США Майкла Помпео в ході наміченої на наступний тиждень поїздки останнього в Пхеньян. Про це повідомила в четвер на регулярному брифінгу для журналістів керівник прес-служби Держдепартаменту США Хезер Науерт, інформує УНН.
“Цього в нас не заплановано. Ми не очікуємо зустрічі з головою (Трудової партії Кореї, лідером КНДР) Кім (Чен Ином). Це не є частиною даної поїздки”, — сказала офіційний представник зовнішньополітичного відомства США.
Як повідомляв УНН, КНДР призупинила роботи з демонтажу об’єктів на випробувальному ракетному полігоні Сохе на заході країни. Про це повідомила дослідницька група 38 North при Університеті імені Джонса Хопкінса. Відповідно до опублікованого на її сайті аналізу супутникових знімків, в період з 3 серпня “на випробувальному стенді і стартовому майданчику не відбулося видимих операцій по демонтажу”. На думку експертів, те ж саме стосується вертикального стенду для випробування двигунів, значна частина якого була розібрана в липні. Зараз елементи конструкції так і залишаються лежати на землі.