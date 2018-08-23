США не ожидают, что Ким Чен Ын примет Помпео в ходе его визита в Пхеньян

“Этого у нас не намечено. Мы не ожидаем встречи с председателем (Трудовой партии Кореи, лидером КНДР) Ким (Чен Ыном). Это не является частью данной поездки”, — сказала официальный представитель внешнеполитического ведомства США.

Как сообщал УНН, КНДР приостановила работы по демонтажу объектов на испытательном ракетном полигоне Сохэ на западе страны. Об этом сообщила исследовательская группа 38 North при Университете имени Джонса Хопкинса. Согласно опубликованному на ее сайте анализу спутниковых снимков, в период с 3 августа “на испытательном стенде и стартовой площадке не произошло видимых операций по демонтажу”. По мнению экспертов, то же самое касается вертикального стенда для испытания двигателей, значительная часть которого была разобрана в июле. Сейчас элементы конструкции так и остаются лежать на земле.