США не ожидают, что Ким Чен Ын примет Помпео в ходе его визита в Пхеньян

$41.180.14
46.610.42
ukru
Аномальная весна и жаркое лето: климатолог рассказала, что ожидать в 2025 году
Эксклюзив
10:31 • 4234 просмотра

Аномальная весна и жаркое лето: климатолог рассказала, что ожидать в 2025 году

08:19 • 14423 просмотра

Рада поддержала продление мобилизации: детали голосования

07:15 • 37955 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

Эксклюзив
06:47 • 38031 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать

05:58 • 25806 просмотра

США смягчили требования к Украине вернуть помощь до $100 млрд в переговорах по соглашению об ископаемых - Bloomberg

Эксклюзив
15 апреля, 14:47 • 55797 просмотра

Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили

15 апреля, 13:39 • 102637 просмотра

Генштаб подтвердил поражение пункта дислокации 448-й ракетной бригады рф, которая ударила по Сумам

Эксклюзив
15 апреля, 12:27 • 155855 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают

15 апреля, 12:21 • 141664 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

Эксклюзив
15 апреля, 12:10 • 71949 просмотра

Устраивал собачьи бои и выстрелил животному в голову: мужчина уже находится в СИЗО за покушение на жизнь человека

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+14°
5.2м/с
58%
Популярные новости

Ночная атака по Одессе: мэр Труханов показал последствия

16 апреля, 01:06 • 26475 просмотра

Байден впервые публично выступил после ухода с поста президента США

16 апреля, 02:15 • 35293 просмотра

Ночная атака по Одессе: трое пострадавших, пожары в жилых домах

16 апреля, 02:51 • 30100 просмотра

Торговые разногласия между ЕС и США: об отмене пошлин не стоит и ждать - Bloomberg

16 апреля, 03:45 • 33737 просмотра

Финансовая стабильность под угрозой? Законопроект Гетманцева вернет вкладчиков в 2008-й

08:09 • 26673 просмотра
публикации

Финансовая стабильность под угрозой? Законопроект Гетманцева вернет вкладчиков в 2008-й

08:09 • 26994 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

07:15 • 37911 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать
Эксклюзив

06:47 • 37992 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают
Эксклюзив

15 апреля, 12:27 • 155837 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

15 апреля, 12:21 • 141652 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марк Рютте

Кайя Каллас

Роберт Фицо

Актуальные места

Украина

Одесса

Соединенные Штаты

Киев

Польша

Реклама
УНН Lite

Сэм Нилл стал последним, кто присоединился к актерскому составу фильма "Вселенная монстров"

09:21 • 8068 просмотра

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

15 апреля, 18:07 • 16989 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 18923 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 21098 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 23908 просмотра
Актуальное

Калибр (семейство ракет)

Беспилотный летательный аппарат

Телеграмма

Хранитель

БМ-27 "Ураган"

США не ожидают, что Ким Чен Ын примет Помпео в ходе его визита в Пхеньян

Киев • УНН

 • 7406 просмотра

КИЕВ. 24 августа. УНН. Американская администрация не рассчитывает, что лидер КНДР Ким Чен Ын примет госсекретаря США Майкла Помпео в ходе намеченной на следующую неделю поездки последнего в Пхеньян. Об этом сообщила в четверг на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науерт, информирует УНН.

США не ожидают, что Ким Чен Ын примет Помпео в ходе его визита в Пхеньян

“Этого у нас не намечено. Мы не ожидаем встречи с председателем (Трудовой партии Кореи, лидером КНДР) Ким (Чен Ыном). Это не является частью данной поездки”, — сказала официальный представитель внешнеполитического ведомства США.

Как сообщал УНН, КНДР приостановила работы по демонтажу объектов на испытательном ракетном полигоне Сохэ на западе страны. Об этом сообщила исследовательская группа 38 North при Университете имени Джонса Хопкинса. Согласно опубликованному на ее сайте анализу спутниковых снимков, в период с 3 августа “на испытательном стенде и стартовой площадке не произошло видимых операций по демонтажу”. По мнению экспертов, то же самое касается вертикального стенда для испытания двигателей, значительная часть которого была разобрана в июле. Сейчас элементы конструкции так и остаются лежать на земле.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$65.18
Bitcoin
$83,600.60
S&P 500
$5,403.88
Tesla
$252.37
Газ TTF
$34.56
Золото
$3,319.89
Ethereum
$1,569.12