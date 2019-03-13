Трамп: ситуация вокруг Манафорта - печальная

“Я переживаю за Пола Манафорта, он весьма успешно работал на (40-го президента США) Рональда Рейгана... Я очень переживаю за него, я думаю, что это очень печальная ситуация”, — отметил американский лидер. Он также подчеркнул, что не обдумывал возможность помилования бывшего руководителя своего предвыборного штаба.

Трампа попросили прокомментировать решения американских судов, а также предъявление властями района Манхэттен 69-летнему Манафорту обвинений в махинациях на рынке ипотеки жилья с целью незаконного обогащения. По словам окружного прокурора Манхэттена Сайруса Вэнса, ему инкриминируется “осуществление в течение года мошеннической схемы с жилищной ипотекой и оформление подложных бизнес-документов с целью незаконного получения миллионов долларов”.

Напоминаем, суд округа Колумбия ранее в среду приговорил бывшего руководителя предвыборного штаба Трампа к 3,5 годам тюремного заключения, а суд города Александрия (штат Вирджиния) — к 3 годам и 11 месяцам. Таким образом, в общей сложности ему предстоит провести в заключении 7,5 года