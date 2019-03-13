Трамп: ситуація навколо Манафорта - сумна
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Президент США Дональд Трамп вважає “дуже сумною” ситуацію навколо судових процесів відносно колишнього керівника свого передвиборчого штабу Пола Манафорта. Про це він заявив в середу під час бесіди з журналістами в Білому домі, передає УНН.
“Я переживаю за Пола Манафорта, він вельми успішно працював на (40-го президента США) Рональда Рейгана... Я дуже переживаю за нього, я думаю, що це дуже сумна ситуація”, — зазначив американський лідер. Він також підкреслив, що не обдумував можливість помилування колишнього керівника свого передвиборчого штабу.
Трампа попросили прокоментувати рішення американських судів, а також пред’явлення владою району Манхеттен 69-річному Манафорту звинувачень у махінаціях на ринку іпотеки житла з метою незаконного збагачення. За словами окружного прокурора Манхеттена Сайруса Венса, йому інкримінується “здійснення протягом року шахрайської схеми з житловою іпотекою і оформлення підроблених бізнес-документів з метою незаконного отримання мільйонів доларів”.
Нагадуємо, суд округу Колумбія раніше в середу засудив колишнього керівника передвиборного штабу Трампа до 3,5 років тюремного ув’язнення, а суд міста Александрія (штат Вірджинія) — до 3 років і 11 місяців. Таким чином, в цілому він має провести в ув’язненні 7,5 років.