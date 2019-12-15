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Трамп раскритиковал Fox News за интервью с его противниками

Трамп раскритиковал Fox News за интервью с его противниками

Киев  •  УНН

 • 12073 просмотра

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Президент США Дональд Трамп подверг в субботу критике телекомпанию Fox News. Причиной этого стали запланированные ей интервью с Джеймсом Коми, которого Трамп уволил с должности директора ФБР в мае 2017 года, а также с одним из организаторов расследования дела об импичменте, главой спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Адамом Шиффом. Об этом американский лидер в Twitter, передает УНН.

“Трудно поверить, что Fox News будет брать интервью у отвратительных и полностью дискредитированных бывшего главы ФБР Джеймса Коми и нечистого на руку политика — ловкого Адама Шиффа. Fox изо всех сил пытается быть политически корректным, и все же они остались полностью отстраненным от (трансляции) провальных (телевизионных) дебатов (претендентов на выдвижение кандидатом в президенты США от) демократов”, — написал Трамп.

“Знаете, почему Fox News больше хочет быть, как они (другие продемократические телекомпании — ред)? Они все умрут вместе, тогда как другие СМИ придут на их место. Дела идут хорошо только у протрамповских шоу Fox. Остальное — ничто”, — продолжил президент США.

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Коми и Шифф должны появиться в эфире Fox News в воскресенье утром.

Широко известно, что из числа ведущих американских СМИ именно Fox News симпатизирует Трампу и пользуется благосклонностью в Белом доме. Так, президент США регулярно смотрит именно этот телеканал, поддерживает дружеские отношения с некоторыми его руководителями и часто дает интервью его журналистам. Однако за последнее время Трамп несколько раз негативно отзывался про телекомпанию. Так, в минувшие выходные Fox News подверглась критике со стороны президента за интервью с несколькими законодателями-демократами.

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Трамп ранее неоднократно обвинял либеральные СМИ США в том, что они предвзято относятся к нему самому и к решениям его администрации. Президент утверждал, что такие телеканалы, как CNN, NBC, ABC, а также ряд печатных изданий, включая The New York Times, публикуют заведомо ложную информацию. Работающих в них журналистов глава Белого дома называл “врагами народа”. В конце января прошлого года, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Трамп подчеркнул, что, только став политиком, он осознал, “насколько ужасной, жестокой, злой и лживой может быть пресса”.

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