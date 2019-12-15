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Трамп розкритикував Fox News за інтерв'ю з його супротивниками

Трамп розкритикував Fox News за інтерв'ю з його супротивниками

Київ • УНН

 • 12082 перегляди

КИЇВ. 15 грудня. УНН. Президент США Дональд Трамп піддав в суботу критиці телекомпанію Fox News. Причиною цього стали заплановані їй інтерв'ю з Джеймсом Комі, якого Трамп звільнив з посади директора ФБР у травні 2017 року, а також з одним з організаторів розслідування справи про імпічмент, главою спецкомітету з розвідки Палати представників Конгресу США Адамом Шиффом. Про це американський лідер в Twitter, передає УНН.

“Важко повірити, що Fox News буде брати інтерв’ю у огидних і повністю дискредитованих колишнього глави ФБР Джеймса Комі і нечистого на руку політика — спритного Адама Шиффа. Fox щосили намагається бути політично коректною, і все ж вони залишилися повністю відсторонені від (трансляції) провальних (телевізійних) дебатів (претендентів на висунення кандидатом в президенти США від) демократів”, — написав Трамп.

“Знаєте, чому Fox News більше хоче бути, як вони (інші продемократичні телекомпанії — ред)? Вони всі помруть разом, тоді як інші ЗМІ прийдуть на їх місце. Справи йдуть добре тільки у протрамповських шоу Fox. Решта — ніщо”, — продовжив президент США.

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Комі і Шифф повинні з’явитися в ефірі Fox News в неділю вранці.

Широко відомо, що з числа провідних американських ЗМІ саме Fox News симпатизує Трампу і користується прихильністю в Білому домі. Так, президент США регулярно дивиться саме цей телеканал, підтримує дружні стосунки з деякими його керівниками і найчастіше дає інтерв’ю його журналістам. Однак за останній час Трамп кілька разів негативно відгукувався про телекомпанію. Так, в минулі вихідні Fox News піддалася критиці з боку президента за інтерв’ю з декількома законодавцями-демократами.

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Трамп раніше неодноразово звинувачував ліберальні ЗМІ США в тому, що вони упереджено ставляться до нього самого і до рішень його адміністрації. Президент стверджував, що такі телеканали, як CNN, NBC, ABC, а також ряд друкованих видань, включаючи The New York Times, публікують свідомо помилкову інформацію. Працюючих в них журналістів глава Білого дому називав “ворогами народу”. В кінці січня минулого року, виступаючи на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, Трамп підкреслив, що, тільки ставши політиком, він усвідомив, “наскільки жахливою, жорстокою, злою і брехливою може бути преса”.

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