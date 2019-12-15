Трамп розкритикував Fox News за інтерв'ю з його супротивниками

КИЇВ. 15 грудня. УНН. Президент США Дональд Трамп піддав в суботу критиці телекомпанію Fox News. Причиною цього стали заплановані їй інтерв'ю з Джеймсом Комі, якого Трамп звільнив з посади директора ФБР у травні 2017 року, а також з одним з організаторів розслідування справи про імпічмент, главою спецкомітету з розвідки Палати представників Конгресу США Адамом Шиффом. Про це американський лідер в Twitter, передає УНН.