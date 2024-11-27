Трамп рассматривает возможность назначения "царя ИИ" - Axios

Избранный президент США Дональд Трамп рассматривает возможность назначения "царя ИИ" в Белом доме для координации федеральной политики и использования правительством новых технологий, со ссылкой на источники в переходной команде Трампа сообщает Axios, пишет УНН.

Детали

Илон Маск не будет "царем ИИ", но, как ожидается, будет тесно вовлечен в процесс в дальнейшем, сообщили источники.

"Говорят, что роль (должность - ред.) вероятна, но не определена", - пишет издание.

Макс и Вивек Рамасвами, возглавляющие новое внеправительственное учреждение Трампа, Департамент эффективности правительства (DOGE), внесут значительный вклад в то, кто получит это назначение.

Маск, владеющий ведущей компанией xAI по искусственному интеллекту, публично враждовал с конкурирующими генеральными директорами, включая Сэма Альтмана из OpenAI и Сундара Пичаи из Google. Соперники опасаются, что Маск может использовать свои отношения с Трампом в пользу своих компаний.

Трамп, отчасти в ответ на расширенную коалицию, которая способствовала его победе, планирует быть очень внимательным к новым технологиям.

Переходная команда Трампа проверила руководителей в криптосфере на потенциальную роль первого в истории "криптоцаря" в Белом доме, сообщило агентство Bloomberg на прошлой неделе.

Ответственность за ИИ и криптовалюты могут объединить и передать под руководство одному "царю новых технологий".

Ожидается, что "царь ИИ" будет отвечать за сосредоточение как государственных, так и частных ресурсов, чтобы держать Америку на переднем крае ИИ.

Идея, как указано, обсуждалась в "мире Трампа" в течение нескольких месяцев, на фоне того, как переходная команда рассматривала структурные изменения в Белом доме для определения приоритетов в кадровом обеспечении в соответствии с приоритетами Трампа.

Модель, как указано, похожа на Национальный энергетический совет, который, по словам Трампа, будет возглавлять назначенный на пост министра внутренних дел губернатор Северной Дакоты Даг Бергум. В заявлении Трампа говорилось, что совет "будет состоять из всех департаментов и агентств, участвующих в выдаче разрешений, производстве, генерации, распределении, регулировании, транспортировке всех форм американской энергии".

Трамп сообщил, что МВД и новый Нацсовет США по энергетике возглавит один человек