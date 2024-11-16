Трамп сообщил, что МВД и новый Нацсовет США по энергетике возглавит один человек

Трамп официально предложил Дуга Бергама на должность главы Министерства внутренних дел, а также планирует назначить его главой новосозданного «Национального энергетического совета». Об этом сообщает CNN, пишет УНН.

Отмечается, что Бергам и его жена Кэтрин посетили гала-вечер Института политики Америки, где Трамп неожиданно объявил о своем выборе. Перед мероприятием он обсуждал с журналистами «связь между энергетикой и национальной безопасностью» в контексте конфликтов за рубежом, а также войны США с Китаем вокруг искусственного интеллекта.

У нас есть эти войны за рубежом - и в России, и в Иране, - где они финансируют войну против нас своей энергией и проваленными санкциями администрации Байдена-Харрис, где, вы знаете, они реально увеличили свои доходы за это время, чтобы финансировать терроризм и войны, - заявил Бергам вчера.

Также он отметил, что искусственный интеллект будет побеждать не только разработчиков программного обеспечения, но и тех, кто имеет достаточно электричества для его работы.

«За последние четыре года наша энергетическая сеть и мощности значительно ухудшились», - добавил он.

Губернатор Северной Дакоты Дуг Бергам выразил благодарность Дональду Трампу за назначение его на должность главы МВД и председателя новосозданного «Национального энергетического совета».

Как пояснил сам Трамп, новосозданный совет будет включать представителей всех департаментов и агентств, которые занимаются выдачей разрешений, производством, генерацией, распределением, регулированием и транспортировкой всех форм американской энергии. Совет будет отвечать за то, чтобы США стали лидером в энергетической сфере, сокращая «бюрократические преграды», увеличивая инвестиции частного сектора во всех отраслях экономики и ориентируясь на инновации вместо старых и ненужных правил.

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