Трамп сообщил, что МВД и новый Нацсовет США по энергетике возглавит один человек
Киев • УНН
Дональд Трамп предложил Дуга Бергама на должность главы МВД и председателя новосозданного "Национального энергетического совета". Новый совет будет координировать все энергетические вопросы США и работать над лидерством страны в энергетической сфере.
Трамп официально предложил Дуга Бергама на должность главы Министерства внутренних дел, а также планирует назначить его главой новосозданного «Национального энергетического совета». Об этом сообщает CNN, пишет УНН.
Отмечается, что Бергам и его жена Кэтрин посетили гала-вечер Института политики Америки, где Трамп неожиданно объявил о своем выборе. Перед мероприятием он обсуждал с журналистами «связь между энергетикой и национальной безопасностью» в контексте конфликтов за рубежом, а также войны США с Китаем вокруг искусственного интеллекта.
У нас есть эти войны за рубежом - и в России, и в Иране, - где они финансируют войну против нас своей энергией и проваленными санкциями администрации Байдена-Харрис, где, вы знаете, они реально увеличили свои доходы за это время, чтобы финансировать терроризм и войны,
Также он отметил, что искусственный интеллект будет побеждать не только разработчиков программного обеспечения, но и тех, кто имеет достаточно электричества для его работы.
«За последние четыре года наша энергетическая сеть и мощности значительно ухудшились», - добавил он.
Губернатор Северной Дакоты Дуг Бергам выразил благодарность Дональду Трампу за назначение его на должность главы МВД и председателя новосозданного «Национального энергетического совета».
Как пояснил сам Трамп, новосозданный совет будет включать представителей всех департаментов и агентств, которые занимаются выдачей разрешений, производством, генерацией, распределением, регулированием и транспортировкой всех форм американской энергии. Совет будет отвечать за то, чтобы США стали лидером в энергетической сфере, сокращая «бюрократические преграды», увеличивая инвестиции частного сектора во всех отраслях экономики и ориентируясь на инновации вместо старых и ненужных правил.
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