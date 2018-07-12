Трамп: Путин мне не враг, а конкурент

"Я с ним (Путиным - ред.) был вежлив, он со мной вежлив, но он наш конкурент. Он не является моим врагом. Или он мне друг? Нет, не друг. Но когда мы с ним несколько раз встречались, мы неплохо разбирались. Я думаю, что в конечном итоге он наш конкурент. Он представляет Россию, а я - США. То есть, в определенном смысле, мы конкуренты. Это не вопрос дружбы или вражды. Он не мне врагом. И, возможно, через некоторое время мы будем друзьями, но я не знаю его очень хорошо", - отметил Трамп.



Напомним, Трамп рассказал, какой вопрос поставит Путину о ситуации в Украине.



Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что не знает, что произойдет с Крымом, но ему не нравится то, что там происходит.