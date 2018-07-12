Трамп: Путін мені не ворог, а конкурент

"Я з ним (Путіним – ред.) був чемний, він зі мною чемний, але він наш конкурент. Він не є моїм ворогом. Чи він мені друг? Ні, не друг. Але коли ми з ним кілька разів зустрічалися, ми давали раду непогано. Я думаю, що зрештою він наш конкурент. Він представляє Росію, а я – США. Тобто, в певному сенсі, ми конкуренти. Це не питання дружби чи ворожості. Він не є мені ворогом. І, можливо, через якийсь час ми будемо друзями, але я не знаю його дуже добре", - зазначив Трамп.



Нагадаємо, Трамп розповів, яке питання поставить Путіну стосовно ситуації в Україні.



Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що не знає, що станеться з Кримом, але йому не подобається те, що там відбувається.