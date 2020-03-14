Трамп прошел тест на коронавирус
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Президент США Дональд Трамп сообщил, что сдал анализ на коронавирус, результаты ожидаются через несколько дней. Об этом он сообщил в субботу, 14 марта, на пресс конференции в Белом доме, передает УНН.
“Я сдал анализы вчера вечером. Они отправлены в лабораторию”, — заявил Трамп. Отмечается, что результаты будут готовы “за день или два”, сообщает агентство новостей Reuters. Президент США заверил, что у него нормальная температура и нет симптомов заболевания.
По словам Трампа, он был вынужден сдать тест из-за журналистов, которые постоянно спрашивали, почему президент США до сих пор этого не сделал. Вопрос по поводу состояния здоровья Трампа возникли после того, как стало известно, что он контактировал с Фабиу Вайнгартен, пресс-секретарем президента Бразилии Жаира Болсонару. Вайнгартен сопровождал Болсонару в поездке в США, где встречался с Трампом и вице-президентом США Майком Пенсом. 12 марта стало известно о положительном результате теста на наличие коронавируса у Вайнгартен.
Также на пресс-конференции Трамп сообщил, что его администрация приняла решение временно запретить въезд на территорию страны из Великобритании и Ирландии из-за распространения там коронавируса.
“К сожалению, у них там есть некоторые проблемы”, — сказал Трамп на пресс-конференции, комментируя это решение. Запрет вступит в силу в понедельник и не будет распространяться на граждан США, которые возвращаются на родину. Ранее аналогичное решение США приняли в отношении стран континентальной Европы.
Трамп также сообщил, что его администарции рассматривает вопрос о введении внутренних ограничений на поездки и призвал американцев пересмотреть свои планы.
Напомним, Трамп объявил режим чрезвычайного положения в США из-за коронавируса.