Трамп прокомментировал возможную отставку Стармера и раскритиковал его политику

$44.9151.46
ukenru
17:06 • 5102 просмотра
Переговоры сорваны, иранская делегация покинула переговоры в Швейцарии после угроз Трампа – журналистVideo
Эксклюзив
21 июня, 11:42 • 18883 просмотра
10-й КиевПрайд Марш состоялся в центре столицы - противники собрались без столкновенийPhotoVideo
21 июня, 09:44 • 36308 просмотра
Год на посту Генпрокурора: Кравченко обнародовал результаты по основным направлениямVideo
Эксклюзив
21 июня, 07:26 • 49705 просмотра
Как защититься от солнечного удара - советы врача для жарких дней
20 июня, 17:40 • 52707 просмотра
Зеленский подтвердил успешный удар по Тюменскому НПЗ на расстоянии более 2 тыс. км от границы Украины
20 июня, 17:20 • 87429 просмотра
Зеленский заявил, что предложение о личной встрече с путиным остается в силеVideo
20 июня, 16:37 • 52015 просмотра
Зеленский заявил о российских ретрансляторах дронов в Беларуси и выдвинул требование Минску
20 июня, 14:47 • 46695 просмотра
Командующий СБС заявил об ударах по газовой инфраструктуре Крыма и логистике РФ в оккупацииVideo
Эксклюзив
20 июня, 14:00 • 85509 просмотра
21 июня - летнее солнцестояние, один из самых сильных дней года
20 июня, 13:00 • 28777 просмотра
Французский военный эксперт: Украина инновационно превосходит в войне
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+25°
1.1м/с
50%
755мм
Популярные новости
Экс-премьер Польши Лешек Миллер потребовал от Украины возврата танков и МиГов21 июня, 09:06 • 13173 просмотра
Экс-депутат Сейма возвращает польскую награду из-за решения Навроцкого относительно ЗеленскогоPhoto21 июня, 11:57 • 5076 просмотра
Умер блогер Денчик с Крещатика, которого в этом году мобилизовалиPhoto21 июня, 12:34 • 4754 просмотра
В Кремле заявили, что не рассчитывают на выполнение договоренностей Анкориджа и ждут «победы»13:24 • 9434 просмотра
Принц Уильям отметил 44-летие и День отца новым фото с дочерью Шарлоттой15:09 • 6418 просмотра
публикации
Как защититься от солнечного удара - советы врача для жарких дней
Эксклюзив
21 июня, 07:26 • 49714 просмотра
Лилии на клумбе: когда сажать, чем подкармливать и как уберечь от вредителейPhoto20 июня, 14:15 • 55703 просмотра
Всемирный день беженцев: сколько украинцев остаются за границей20 июня, 05:44 • 68252 просмотра
Куда пойти в Киеве на выходных 20 - 21 июня19 июня, 16:47 • 73808 просмотра
С тонущего корабля первыми бегут крысы: почему онколог покинула клинику Odrex сразу после смерти пациентаVideo19 июня, 14:04 • 75578 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Ирина Терех
Марьяна Безуглая
Шакира
Денис Штилерман
Актуальные места
Швейцария
Ливан
Тегеран
Катар
Соединённые Штаты
Реклама
УНН Lite
"История игрушек 5" собрала 160 миллионов долларов и установила рекорд года18:17 • 474 просмотра
Принц Уильям отметил 44-летие и День отца новым фото с дочерью Шарлоттой15:09 • 6488 просмотра
Дуа Липа показала свадебные фото и собрала тысячи поздравлений от поклонников и знаменитостейPhoto20 июня, 14:32 • 35088 просмотра
Принцу Гарри с семьей разрешили жить в королевской резиденции во время визита в Британию20 июня, 06:29 • 39984 просмотра
Британскую актрису обвиняют в попытке контрабанды 320 кг метамфетамина в Австралию19 июня, 08:34 • 56773 просмотра
Актуальное
Фокс Ньюс
Техника
FIFA (серия видеоигр)
Отопление
IPad Pro

Трамп прокомментировал возможную отставку Стармера и раскритиковал его политику

Киев • УНН

 • 1168 просмотра

Президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер уйдет в отставку из-за неудач в иммиграционной и энергетической политике. Трамп опубликовал это в своей соцсети Truth Social.

Трамп прокомментировал возможную отставку Стармера и раскритиковал его политику

Президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер уйдет в отставку из-за провалов в миграционной и энергетической политике. Соответствующую запись американский лидер опубликовал в своей соцсети Truth Social, пишет УНН.

Детали

Трамп раскритиковал работу британского правительства и выразил уверенность, что Стармер не останется на посту главы правительства.

Кир Стармер уйдет в отставку с должности премьер-министра Соединенного Королевства. Он потерпел серьезную неудачу в двух очень важных вопросах – иммиграции и энергетики (откройте добычу нефти в Северном море!). Желаю ему всего наилучшего!

– написал Трамп.

Стармер возглавляет правительство Великобритании после победы Лейбористской партии на парламентских выборах.

Кир Стармер объявит об отставке 22 июня - СМИ21.06.26, 04:05 • 13791 просмотр

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира