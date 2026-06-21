Трамп прокомментировал возможную отставку Стармера и раскритиковал его политику
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер уйдет в отставку из-за неудач в иммиграционной и энергетической политике. Трамп опубликовал это в своей соцсети Truth Social.
Президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер уйдет в отставку из-за провалов в миграционной и энергетической политике. Соответствующую запись американский лидер опубликовал в своей соцсети Truth Social, пишет УНН.
Детали
Трамп раскритиковал работу британского правительства и выразил уверенность, что Стармер не останется на посту главы правительства.
Кир Стармер уйдет в отставку с должности премьер-министра Соединенного Королевства. Он потерпел серьезную неудачу в двух очень важных вопросах – иммиграции и энергетики (откройте добычу нефти в Северном море!). Желаю ему всего наилучшего!
Стармер возглавляет правительство Великобритании после победы Лейбористской партии на парламентских выборах.
Кир Стармер объявит об отставке 22 июня - СМИ21.06.26, 04:05 • 13791 просмотр