Трамп предложил Майку Уолтцу должность советника по вопросам нацбезопасности - CNN

ukenru
Что такое превентивные отключения, как работают и ждать ли их в будущем: в YASNO ответили
20:01 • 49689 просмотра

Что такое превентивные отключения, как работают и ждать ли их в будущем: в YASNO ответили

Эксклюзив
"С долгами никому не интересен": эксперт назвал вероятную причину, почему АРМА не учла кредиты "Гулливера" во время конкурса на отбор управляющего
16:05 • 91061 просмотра

"С долгами никому не интересен": эксперт назвал вероятную причину, почему АРМА не учла кредиты "Гулливера" во время конкурса на отбор управляющего

Эксклюзив
Родители детей с особыми образовательными потребностями активно привлекаются к образовательному процессу в Броварах
12:56 • 103394 просмотра

Родители детей с особыми образовательными потребностями активно привлекаются к образовательному процессу в Броварах

Эксклюзив
Эксперты КНИИСЭ выясняют обстоятельства катастрофы истребителя F-16 в Украине
12:26 • 105488 просмотра

Эксперты КНИИСЭ выясняют обстоятельства катастрофы истребителя F-16 в Украине

Эксклюзив
АРМА игнорирует финансовые интересы государства, объявив конкурс на управление ТРЦ "Гулливер" без учета кредитных обязательств - экономист
07:54 • 111194 просмотра

АРМА игнорирует финансовые интересы государства, объявив конкурс на управление ТРЦ "Гулливер" без учета кредитных обязательств - экономист

Установят ли в Киеве главную елку и где? В КГГА ответили
9 ноября 2024, 13:55 • 151864 просмотра

Установят ли в Киеве главную елку и где? В КГГА ответили

Эксклюзив
Глава «Укрэнерго» о техническом дефолте компании: «это не повлияет на прохождение зимы»
8 ноября 2024, 12:41 • 180548 просмотра

Глава «Укрэнерго» о техническом дефолте компании: «это не повлияет на прохождение зимы»

Эксклюзив
Нельзя прийти в больницу, сдать кровь и быть уверенным, что рака нет: врач-онколог рассказал о важности ранней диагностики онкозаболеваний
8 ноября 2024, 10:29 • 190107 просмотра

Нельзя прийти в больницу, сдать кровь и быть уверенным, что рака нет: врач-онколог рассказал о важности ранней диагностики онкозаболеваний

Эксклюзив
"Один человек не может влиять на решение кто будет в Альянсе": Ильков о том, отодвинет ли приход Трампа Украину от НАТО
8 ноября 2024, 08:56 • 185157 просмотра

"Один человек не может влиять на решение кто будет в Альянсе": Ильков о том, отодвинет ли приход Трампа Украину от НАТО

Эксклюзив
Криптовалютный бум и укрепление доллара: финтехэксперт рассказала, как рынки отреагировали на победу Трампа
8 ноября 2024, 07:00 • 238295 просмотра

Криптовалютный бум и укрепление доллара: финтехэксперт рассказала, как рынки отреагировали на победу Трампа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Как не травмировать котика, который может греться в автомобиле: советы водителям

Как не травмировать котика, который может греться в автомобиле: советы водителям

15:59 • 44991 просмотра
Украина и партнеры не должны быть предвзятыми к действиям Трампа для решения войны - МИД Франции

Украина и партнеры не должны быть предвзятыми к действиям Трампа для решения войны - МИД Франции

16:13 • 28262 просмотра
Ближайшие 4-5 месяцев станут решающими в войне - Reuters

Ближайшие 4-5 месяцев станут решающими в войне - Reuters

16:30 • 32250 просмотра
Самый старый спутник Британии переместили - кто, никто не знает

Самый старый спутник Британии переместили - кто, никто не знает

16:34 • 17174 просмотра
Убийство российского военного летчика Кузьминова в Испании: подозревают силовиков из рф

Убийство российского военного летчика Кузьминова в Испании: подозревают силовиков из рф

16:35 • 28207 просмотра
публикации
Дело экс-министра Сольского: ВАКС предоставил доступ адвокатам к материалам, которые опровергают обвинения НАБУ

Дело экс-министра Сольского: ВАКС предоставил доступ адвокатам к материалам, которые опровергают обвинения НАБУ

11:43 • 106299 просмотра
Зарплата 332 тыс. грн: несмотря на уголовное дело главный юрист НБУ продолжает работать на должности и получать заоблачные средства

Зарплата 332 тыс. грн: несмотря на уголовное дело главный юрист НБУ продолжает работать на должности и получать заоблачные средства

10:37 • 107709 просмотра
Битва за первую строчку продолжается, сенсации в Черкассах и Ровно, воздушные тревоги: результат 13 тура УПЛ

Битва за первую строчку продолжается, сенсации в Черкассах и Ровно, воздушные тревоги: результат 13 тура УПЛ

05:30 • 134538 просмотра
Криптовалютный бум и укрепление доллара: финтехэксперт рассказала, как рынки отреагировали на победу Трампа

Криптовалютный бум и укрепление доллара: финтехэксперт рассказала, как рынки отреагировали на победу Трампа
Эксклюзив

8 ноября 2024, 07:00 • 238295 просмотра
АРМА оправдывается перед Ощадбанком и открещивается от ответственности за невозврат кредита ТРЦ "Гулливер"

АРМА оправдывается перед Ощадбанком и открещивается от ответственности за невозврат кредита ТРЦ "Гулливер"

7 ноября 2024, 16:29 • 179871 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Как не травмировать котика, который может греться в автомобиле: советы водителям

Как не травмировать котика, который может греться в автомобиле: советы водителям

15:59 • 44991 просмотра
Marvel показала трейлеры нового "Капитана Америки" и "Громовержцев"

Marvel показала трейлеры нового "Капитана Америки" и "Громовержцев"

12:19 • 78825 просмотра
Mattel разместили ссылку на «сайт для взрослых» на упаковке новых кукол

Mattel разместили ссылку на «сайт для взрослых» на упаковке новых кукол

09:04 • 102933 просмотра
«Перемотай вперед": в США появился круиз на 4 года, чтобы „переждать“ президентство Трампа

«Перемотай вперед": в США появился круиз на 4 года, чтобы „переждать“ президентство Трампа

10 ноября 2024, 16:47 • 86903 просмотра
Джейми Оливер отзывает свою детскую книгу после критики

Джейми Оливер отзывает свою детскую книгу после критики

10 ноября 2024, 12:49 • 94080 просмотра
Актуальное
Трамп предложил Майку Уолтцу должность советника по вопросам нацбезопасности - CNN

Трамп предложил Майку Уолтцу должность советника по вопросам нацбезопасности - CNN

Киев  •  УНН

01:21 • 372 просмотра

Read in English

Дональд Трамп предложил конгрессмену Майку Волтцу должность советника по национальной безопасности. На этой должности Уолтц будет заниматься геополитическими конфликтами, включая войну в Украине и ситуацию на Ближнем Востоке.

Дональд Трамп предложил члену Палаты представителей Конгресса Майку Волтцу должность помощника по национальной безопасности при своей администрации. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники, пишет УНН.

Избранный президент США Дональд Трамп попросил члена Палаты представителей из штата Флорида Майка Волтца стать его советником по вопросам национальной безопасности",- отмечается в сообщении,

- говорится в сообщении.

Отмечается, что на этой должности Волтцу придется заниматься рядом геополитических конфликтов, которые встанут перед администрацией Трампа, в том числе войной рф против Украины, а также ситуацией на Ближнем Востоке.

Напомним

Стивен Миллер может стать заместителем начальника штаба Белого дома по политике. Советник по иммиграции планирует увеличить депортации нелегалов до миллиона в год.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Новости Мира
belii-domБелый дом
donald-trampДональд Трамп
ukrainaУкраина
floridaФлорида