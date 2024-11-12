Трамп предложил Майку Уолтцу должность советника по вопросам нацбезопасности - CNN

Дональд Трамп предложил члену Палаты представителей Конгресса Майку Волтцу должность помощника по национальной безопасности при своей администрации. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники, пишет УНН.

Избранный президент США Дональд Трамп попросил члена Палаты представителей из штата Флорида Майка Волтца стать его советником по вопросам национальной безопасности",- отмечается в сообщении, - говорится в сообщении.

Отмечается, что на этой должности Волтцу придется заниматься рядом геополитических конфликтов, которые встанут перед администрацией Трампа, в том числе войной рф против Украины, а также ситуацией на Ближнем Востоке.

Напомним

Стивен Миллер может стать заместителем начальника штаба Белого дома по политике. Советник по иммиграции планирует увеличить депортации нелегалов до миллиона в год.