Трамп пошутил над большой шляпой Мелании
Киев • УНН
Дональд Трамп рассказал, как ветер и вертолет чуть не сорвали большую шляпу с головы Мелании при проводах Байдена. Ранее эта же шляпа помешала поцелую супругов на инаугурации.
Президент США Дональд Трамп пошутил о большой шляпе своей жены, говоря, что ее чуть не сдуло ранее, когда они вдвоем вышли на улицу, чтобы проводить Байдена, передает УНН со ссылкой на АР.
"Ее чуть не сдуло", — сказал Трамп со смехом, пошутив, что "ее подняли над землей".
Первая леди Мелания Трамп явно боролась за то, чтобы удержать шляпу на голове среди порывов ветра и силы военного вертолета, который увозил Байдена из Капитолия.
Добавим
Перед началом инаугурации избранный президент США попытался поцеловать жену в щеку, но широкие поля шляпы Мелании помешали ему это сделать.