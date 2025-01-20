Трамп пожартував над великим капелюхом Меланії
Київ • УНН
Дональд Трамп розповів, як вітер і гелікоптер ледь не зірвали великий капелюх із голови Меланії під час проводів Байдена. Раніше цей самий капелюх завадив поцілунку подружжя на інавгурації.
Президент США Дональд Трамп пожартував про великий капелюх своєї дружини, кажучи, що його ледве не здуло раніше, коли вони удвох вийшли на вулицю, щоб проводити Байдена, передає УНН з посиланням на АР.
«Її мало не здуло», - сказав Трамп зі сміхом, пожартувавши, що “її підняли над землею”.
Перша леді Меланія Трамп вочевидь боролася за те, щоб утримати капелюх на голові серед поривів вітру та сили військового гелікоптера, який вивозив Байдена з Капітолія.
Додамо
Перед початком інавгурації обраний президент США спробував поцілувати дружину в щоку, але широкі поля капелюха Меланії завадили йому це зробити.