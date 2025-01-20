Трамп пожартував над великим капелюхом Меланії

Президент США Дональд Трамп пожартував про великий капелюх своєї дружини, кажучи, що його ледве не здуло раніше, коли вони удвох вийшли на вулицю, щоб проводити Байдена, передає УНН з посиланням на АР.

«Її мало не здуло», - сказав Трамп зі сміхом, пожартувавши, що “її підняли над землею”.

Перша леді Меланія Трамп вочевидь боролася за те, щоб утримати капелюх на голові серед поривів вітру та сили військового гелікоптера, який вивозив Байдена з Капітолія.

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Перед початком інавгурації обраний президент США спробував поцілувати дружину в щоку, але широкі поля капелюха Меланії завадили йому це зробити.