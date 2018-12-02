Трамп пообещал исполнить желание Ким Чен Ына после денуклеаризации Корейского полуострова
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Президент США Дональд Трамп пообещал лидеру КНДР Ким Чен Ыну “выполнение всех его желаний” после полной денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил журналистам перед отлетом в Новой Зеландии, сообщает агентство Yonhap, передает УНН.
“Сообщение состояло в том, что Трамп очень дружелюбно относится к Ким Чен Ыну и что он ему нравится, и поэтому Трамп надеется на выполнение его (лидера КНДР) части соглашения, и тогда все его желания сбудутся”, — сказал южнокорейский лидер. Эти слова, как отметил Мун Чжэ Ин, глава вашингтонской администрации попросил передать Ким Чен Ыну в ходе переговоров на саммите G20, прошедшем в Буэнос-Айресе 30 ноября — 1 декабря.
Как сообщал УНН, солдат Корейской народной армии (КНА, вооруженные силы КНДР) перешел на южнокорейскую сторону границы. Об этом в субботу сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов Южной Кореи.