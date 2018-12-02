Трамп пообіцяв виконати бажання Кім Чен Ина після денуклеаризації Корейського півострова

“Повідомлення полягало в тому, що Трамп дуже доброзичливо ставиться до Кім Чен Ина і що він йому подобається, і тому Трамп сподівається на виконання його (лідера КНДР) частини угоди, і тоді усі його бажання збудуться”, — сказав південнокорейський лідер. Ці слова, як зазначив Мун Чже Ін, глава вашингтонської адміністрації попросив передати Кім Чен Ину в ході переговорів на саміті G20, що пройшов у Буенос-Айресі 30 листопада — 1 грудня.

Як повідомляв УНН, солдат Корейської народної армії (КНА, збройні сили КНДР) перейшов на південнокорейську сторону кордону. Про це в суботу повідомило агентство Yonhap із посиланням на Комітет начальників штабів Південної Кореї.