Трамп пообіцяв виконати бажання Кім Чен Ина після денуклеаризації Корейського півострова
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Президент США Дональд Трамп пообіцяв лідеру КНДР Кім Чен Ину “виконання всіх його бажань” після повної денуклеаризації Корейського півострова. Про це президент Південної Кореї Мун Чже Ін заявив журналістам перед відльотом до Нової Зеландії, повідомляє агентство Yonhap, інформує УНН.
“Повідомлення полягало в тому, що Трамп дуже доброзичливо ставиться до Кім Чен Ина і що він йому подобається, і тому Трамп сподівається на виконання його (лідера КНДР) частини угоди, і тоді усі його бажання збудуться”, — сказав південнокорейський лідер. Ці слова, як зазначив Мун Чже Ін, глава вашингтонської адміністрації попросив передати Кім Чен Ину в ході переговорів на саміті G20, що пройшов у Буенос-Айресі 30 листопада — 1 грудня.
Як повідомляв УНН, солдат Корейської народної армії (КНА, збройні сили КНДР) перейшов на південнокорейську сторону кордону. Про це в суботу повідомило агентство Yonhap із посиланням на Комітет начальників штабів Південної Кореї.