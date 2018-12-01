Солдат армії КНДР втік до Південної Кореї
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Солдат Корейської народної армії (КНА, збройні сили КНДР) перейшов на південнокорейську сторону кордону. Про це в суботу повідомило агентство Yonhap із посиланням на Комітет начальників штабів Південної Кореї, інформує УНН.
“Відповідні органи мають намір провести розслідування щодо деталей того, як він пройшов на південь”, — заявили у відомстві.
Відзначається, що солдат перетнув кордон о 7:56 за місцевим часом (00:56 за київським).
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Як раніше інформував УНН із посиланням на офіційного представника південнокорейського міністерства національної оборони Чхве Хен Су, Республіка Корея і КНДР завершать 30 листопада знесення 20 укріплених постів охорони на кордоні двох країн — по десять на кожній стороні. Роботи із розмінування нейтральної смуги у районі Чхорвон почалися в жовтні поточного року.