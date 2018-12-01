Солдат армии КНДР сбежал в Южную Корею
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. Солдат Корейской народной армии (КНА, вооруженные силы КНДР) перешел на южнокорейскую сторону границы. Об этом в субботу сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов Южной Кореи, передает УНН.
“Соответствующие органы намерены провести расследование относительно деталей того, как он прошел на юг”, — заявили в ведомстве.
Отмечается, что солдат пересек границу в 7:56 по местному времени (00:56 по киевскому времи).
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Как ранее информировал УНН со ссылкой на официального представителя южнокорейского министерства национальной обороны Чхве Хен Су, Республика Корея и КНДР завершат 30 ноября снос 20 укрепленных постов охраны на границе двух стран — по десять на каждой стороне. Работы по разминированию нейтральной полосы в районе Чхорвон начались в октябре текущего года.