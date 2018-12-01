Солдат армии КНДР сбежал в Южную Корею

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 83679 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 103406 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 138358 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 136300 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 132342 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 126491 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 164546 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117951 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141534 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145348 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Солдат армии КНДР сбежал в Южную Корею

Солдат армии КНДР сбежал в Южную Корею

Киев  •  УНН

 • 7845 просмотра

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Солдат Корейской народной армии (КНА, вооруженные силы КНДР) перешел на южнокорейскую сторону границы. Об этом в субботу сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов Южной Кореи, передает УНН.

“Соответствующие органы намерены провести расследование относительно деталей того, как он прошел на юг”, — заявили в ведомстве.

Отмечается, что солдат пересек границу в 7:56 по местному времени (00:56 по киевскому времи).

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Как ранее информировал УНН со ссылкой на официального представителя южнокорейского министерства национальной обороны Чхве Хен Су, Республика Корея и КНДР завершат 30 ноября снос 20 укрепленных постов охраны на границе двух стран — по десять на каждой стороне. Работы по разминированию нейтральной полосы в районе Чхорвон начались в октябре текущего года.

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