Південна Корея і КНДР завершують знесення 20 постів охорони на спільному кордоні

“Демонтаж постів буде повністю завершено до п’ятниці”, — сказала вона.

Раніше Сеул і Пхеньян домовилися в якості заходів щодо зниження напруженості і запобігання випадкових зіткнень знести по 10 блокпостів у районі пункту Пханмунджом, залишивши по одному посту в туристичних цілях. За словами представника міноборони, успішно просуваються також роботи із розмінування ряду районів демілітаризованої зони, що ведуться в районі височини 281.

Як раніше інформував УНН, роботи із розмінування нейтральної смуги у районі Чхорвон почалися в жовтні поточного року.