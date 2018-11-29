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Південна Корея і КНДР завершують знесення 20 постів охорони на спільному кордоні

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. Республіка Корея і КНДР завершать 30 листопада знесення 20 укріплених постів охорони на кордоні двох країн - по десять на кожній стороні. Про це повідомила у четвер на брифінгу для журналістів офіційний представник південнокорейського міністерства національної оборони Чхве Хен Су, інформує УНН.

“Демонтаж постів буде повністю завершено до п’ятниці”, — сказала вона.

Раніше Сеул і Пхеньян домовилися в якості заходів щодо зниження напруженості і запобігання випадкових зіткнень знести по 10 блокпостів у районі пункту Пханмунджом, залишивши по одному посту в туристичних цілях. За словами представника міноборони, успішно просуваються також роботи із розмінування ряду районів демілітаризованої зони, що ведуться в районі височини 281.

Як раніше інформував УНН, роботи із розмінування нейтральної смуги у районі Чхорвон почалися в жовтні поточного року.

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