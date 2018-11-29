Южная Корея и КНДР завершают снос 20 постов охраны на общей границе
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Республика Корея и КНДР завершат 30 ноября снос 20 укрепленных постов охраны на границе двух стран — по десять на каждой стороне. Об этом сообщила в четверг на брифинге для журналистов официальный представитель южнокорейского министерства национальной обороны Чхве Хен Су, передает УНН.
“Демонтаж постов будет полностью завершен до пятницы”, — сказала она.
Ранее Сеул и Пхеньян договорились в качестве мер по снижению напряженности и предотвращения случайных столкновений снести по 10 блокпостов в районе пункта Пханмунджом, оставив по одному посту в туристических целях. По словам представителя Минобороны, успешно продвигаются также работы по разминированию ряда районов демилитаризованной зоны, которые ведутся в районе возвышенности 281.
Как ранее информировал УНН, работы по разминированию нейтральной полосы в районе Чхорвон начались в октябре текущего года.