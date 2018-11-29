Южная Корея и КНДР завершают снос 20 постов охраны на общей границе

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 100476 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 106657 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 142298 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 139184 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 133662 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 127048 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 166579 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117994 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141572 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145368 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Южная Корея и КНДР завершают снос 20 постов охраны на общей границе

Южная Корея и КНДР завершают снос 20 постов охраны на общей границе

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 29 ноября. УНН. Республика Корея и КНДР завершат 30 ноября снос 20 укрепленных постов охраны на границе двух стран — по десять на каждой стороне. Об этом сообщила в четверг на брифинге для журналистов официальный представитель южнокорейского министерства национальной обороны Чхве Хен Су, передает УНН.

“Демонтаж постов будет полностью завершен до пятницы”, — сказала она.

Ранее Сеул и Пхеньян договорились в качестве мер по снижению напряженности и предотвращения случайных столкновений снести по 10 блокпостов в районе пункта Пханмунджом, оставив по одному посту в туристических целях. По словам представителя Минобороны, успешно продвигаются также работы по разминированию ряда районов демилитаризованной зоны, которые ведутся в районе возвышенности 281.

Как ранее информировал УНН, работы по разминированию нейтральной полосы в районе Чхорвон начались в октябре текущего года.

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