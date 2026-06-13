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Трамп получит на 80-летие подарок и письмо от Мерца — СМИ

Киев • УНН

 • 556 просмотра

Канцлер Германии Фридрих Мерц отправит Дональду Трампу рукописное письмо к юбилею. Также лидеры встретятся на саммите G7, где канцлер ФРГ вручит президенту США подарок.

Трамп получит на 80-летие подарок и письмо от Мерца — СМИ

Президент США Дональд Трамп получит рукописное письмо от канцлера Германии Фридриха Мерца на свое 80-летие. Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на источники в правительстве ФРГ, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что письмо доставит курьер в Белый дом. Кроме того, в следующий понедельник Мерц также лично вручит президенту США подарок на саммите G7 в Эвиане, Франция, на берегу Женевского озера. Впрочем, какой именно это будет подарок — пока не разглашается.

Трамп будет праздновать свое 80-летие в воскресенье перед Белым домом в Вашингтоне с многочисленными гостями и в сопровождении боя в клетке, который был предметом споров на протяжении месяцев. Сразу после этого он отправится на саммит G7 во Франции, где вечером встретится с Мерцем и другими главами государств и правительств группы экономически мощных западных демократий

— говорится в статье.

Мерц должен был бы уделять больше времени решению войны в Украине и меньше вмешиваться в дела Ирана — Трамп30.04.26, 17:28 • 4505 просмотров

Указывается, что Трамп уже получил многочисленные подарки от Мерца во время первых визитов последнего в США. Так, во время своего инаугурационного визита почти ровно год назад Мерц привез копию свидетельства о рождении деда Трампа из Кальштадта в регионе Пфальц в Германии и клюшку для гольфа в подарок.

В марте, во время своего третьего визита в Вашингтон с момента вступления в должность, канцлер Мерц вручил Трампу копию договора о дружбе и торговле между США и Пруссией 1785 года

— пишет издание.

Авторы добавляют, что Мерц и Трамп «хорошо начали год», однако в последнее время отношения между ними значительно охладились после резкой критики канцлером ФРГ ядерной сделки с Ираном. В ответ президент США объявил о выводе войск из Германии. Двусторонняя встреча между ними на полях саммита G7 считается вероятной, но еще не подтверждена.

Напомним

В начале мая канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что не отказывается от сотрудничества с президентом США Дональдом Трампом и сохранения трансатлантических отношений.

Мерц призвал к "надежному трансатлантическому партнерству" после угроз Трампа сократить численность войск30.04.26, 16:33 • 3581 просмотр

Вадим Хлюдзинский

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Вашингтон
Фридрих Мерц
Дональд Трамп
Германия
Соединённые Штаты