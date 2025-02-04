Трамп планирует ввести 10% пошлину на все товары из ЕС - The Telegraph
Киев • УНН
Администрация Трампа рассматривает возможность введения 10% тарифа на весь импорт из ЕС. Европейские лидеры уже обсуждают ответные меры на возможные торговые ограничения со стороны США.
Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность введения 10% тарифа на импорт продукции из Европейского Союза. Об этом сообщает The Telegraph, передает УНН.
Детали
Согласно информации, обсуждается вариант, при котором новые таможенные ограничения могут охватить весь спектр европейского импорта. В то же время аналитики предполагают, что подобный шаг может быть частью более широкой стратегии в отношении торговых отношений США с другими государствами.
Ранее Вашингтон уже применял подобную политику: во время первой каденции Трампа были введены пошлины в 25% на сталь и 10% на алюминий из стран ЕС. Это повлекло ответные меры со стороны Брюсселя, который в 2018 году ограничил ввоз ряда американских товаров, среди которых виски, мотоциклы и джинсовая ткань.
Они не принимают наши автомобили, не принимают нашу сельскохозяйственную продукцию: Трамп о введении пошлин на товары из ЕС03.02.25, 06:51 • 103802 просмотра
Напомним,
Лидеры ЕС на встрече в Брюсселе обсудили возможный ответ на анонсированные Трампом новые пошлины для европейских товаров. Европейские руководители заявили о единстве в противостоянии торговым ограничениям США.