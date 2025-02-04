Трамп планирует ввести 10% пошлину на все товары из ЕС - The Telegraph

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность введения 10% тарифа на импорт продукции из Европейского Союза. Об этом сообщает The Telegraph, передает УНН.

Детали

Согласно информации, обсуждается вариант, при котором новые таможенные ограничения могут охватить весь спектр европейского импорта. В то же время аналитики предполагают, что подобный шаг может быть частью более широкой стратегии в отношении торговых отношений США с другими государствами.

Ранее Вашингтон уже применял подобную политику: во время первой каденции Трампа были введены пошлины в 25% на сталь и 10% на алюминий из стран ЕС. Это повлекло ответные меры со стороны Брюсселя, который в 2018 году ограничил ввоз ряда американских товаров, среди которых виски, мотоциклы и джинсовая ткань.

Они не принимают наши автомобили, не принимают нашу сельскохозяйственную продукцию: Трамп о введении пошлин на товары из ЕС

Напомним,

Лидеры ЕС на встрече в Брюсселе обсудили возможный ответ на анонсированные Трампом новые пошлины для европейских товаров. Европейские руководители заявили о единстве в противостоянии торговым ограничениям США.