Трамп планує ввести 10% мито на всі товари з ЄС - The Telegraph

Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість запровадження 10 % тарифу на імпорт продукції з Європейського Союзу. Про це повідомляє The Telegraph, передає УНН.

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Згідно з інформацією, обговорюється варіант, за котрим нові митні обмеження можуть охопити весь спектр європейського імпорту. Водночас аналітики припускають, що подібний крок може бути частиною ширшої стратегії щодо торговельних відносин США з іншими державами.

Раніше Вашингтон уже застосовував подібну політику: під час першої каденції Трампа були запроваджені мита у 25% на сталь та 10% на алюміній з країн ЄС. Це спричинило відповідні заходи з боку Брюсселя, який у 2018 році обмежив ввезення низки американських товарів, серед яких віскі, мотоцикли та джинсова тканина.

Вони не приймають наші автомобілі, не приймають нашу сільськогосподарську продукцію: Трамп про запровадження мита на товари з ЄС

Нагадаємо

Лідери ЄС на зустрічі в Брюсселі обговорили можливу відповідь на анонсовані Трампом нові мита для європейських товарів. Європейські очільники заявили про єдність у протистоянні торговельним обмеженням США.