Трамп опередил путина в антирейтинге угроз миру на планете Земля среди испанцев

Испанцы считают Дональда Трампа самой большой угрозой для мирового мира, опережая президента россии владимира путина. Об этом свидетельствуют результаты последнего исследования компании 40dB. для апрельского барометра EL PAÍS и Cadena SER, передает УНН.

Согласно опросу, Трампа как самую большую угрозу для мира на планете назвали 81% респондентов. На втором месте оказался путин с 79,3%, а третьим стал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, которого считают опасным для мирового мира 71,2% опрошенных.

Другие политические фигуры, включенные в исследование, получили более низкие показатели. Так, нового верховного лидера Ирана Моджтабу Хаменеи назвали угрозой 62,9% респондентов, лидера КНДР Ким Чен Ына - 62,25%, а главу Китая Си Цзиньпина - 49,3%.

В то же время в исследовании отдельно оценили, в какой степени опрошенные считают тех или иных лидеров угрозой для мира. По этому показателю Трамп получил 18% ответов в категории "достаточно сильно" и 63% - "очень сильно". Для путина эти показатели составили 28% и 52% соответственно. Нетаньяху получил 25% и 46%.

Среди избирателей разных политических сил отношение к Трампу заметно отличается. Наибольшее негативное восприятие фиксируют среди сторонников левых партий. В то же время даже избиратели Народной партии не демонстрируют к нему снисхождения. Среди сторонников PP самой большой угрозой считают путина - 80%, тогда как Трампа назвали 71,3%.

Самый низкий уровень восприятия Трампа как угрозы зафиксировали среди сторонников Vox. В этой группе лишь 36,5% считают его опасным для мира. Подобная разница между избирателями двух правых партий проявилась и в отношении Нетаньяху: среди избирателей PP угрозой его считают 60%, тогда как среди сторонников Vox - лишь 24%.

