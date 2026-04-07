Пост без вреда - как составить сбалансированный рацион и избежать дефицитов
Как правильно печь пасхальный кулич - объяснение священника
Александр Кацуба: ракеты, кадровый дефицит и "спящие" лицензии — что происходит с газовой отраслью
Украина предложила РФ взаимное прекращение ударов по энергетике — Зеленский
"Лукашенко станет законной целью" - военные оценили риски наступления на Украину из беларуси
Нардепа Качного заподозрили в незаконном обогащении на почти 13 млн грн
Как визит Зеленского в Сирию открывает новые возможности для Украины
В Украину идут заморозки и штормовой ветер, есть угроза для плодовых деревьев
Стоимость домашней пасхи в 2026 году выросла на 12% - аналитики
Посылки, цифровые платформы, военный сбор. Комитет одобрил налоговые изменения из пакета МВФ, далее - голосование ВР
Трамп опередил путина в антирейтинге угроз миру на планете Земля среди испанцев

Опрос 40dB показал, что 81% испанцев считают Дональда Трампа главной угрозой миру. владимир путин занял второе место с результатом 79,3%.

Испанцы считают Дональда Трампа самой большой угрозой для мирового мира, опережая президента россии владимира путина. Об этом свидетельствуют результаты последнего исследования компании 40dB. для апрельского барометра EL PAÍS и Cadena SER, передает УНН.

Согласно опросу, Трампа как самую большую угрозу для мира на планете назвали 81% респондентов. На втором месте оказался путин с 79,3%, а третьим стал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, которого считают опасным для мирового мира 71,2% опрошенных.

Другие политические фигуры, включенные в исследование, получили более низкие показатели. Так, нового верховного лидера Ирана Моджтабу Хаменеи назвали угрозой 62,9% респондентов, лидера КНДР Ким Чен Ына - 62,25%, а главу Китая Си Цзиньпина - 49,3%.

В то же время в исследовании отдельно оценили, в какой степени опрошенные считают тех или иных лидеров угрозой для мира. По этому показателю Трамп получил 18% ответов в категории "достаточно сильно" и 63% - "очень сильно". Для путина эти показатели составили 28% и 52% соответственно. Нетаньяху получил 25% и 46%.

Среди избирателей разных политических сил отношение к Трампу заметно отличается. Наибольшее негативное восприятие фиксируют среди сторонников левых партий. В то же время даже избиратели Народной партии не демонстрируют к нему снисхождения. Среди сторонников PP самой большой угрозой считают путина - 80%, тогда как Трампа назвали 71,3%.

Самый низкий уровень восприятия Трампа как угрозы зафиксировали среди сторонников Vox. В этой группе лишь 36,5% считают его опасным для мира. Подобная разница между избирателями двух правых партий проявилась и в отношении Нетаньяху: среди избирателей PP угрозой его считают 60%, тогда как среди сторонников Vox - лишь 24%.

Ранее мы писали о том, что Трамп ослабляет НАТО и подрывает доверие в Альянсе. Такого мнения придерживается президент Франции Эммануэль Макрон.

Александра Василенко

ПолитикаНовости Мира
Выборы в США