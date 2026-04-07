Трамп випередив путіна в антирейтингу загроз миру на планеті Земля серед іспанців

Опитування 40dB показало, що 81% іспанців вважають Дональда Трампа головною загрозою миру. володимир путін посів друге місце з результатом 79,3%.

Іспанці вважають Дональда Трампа найбільшою загрозою для світового миру, випереджаючи президента росії володимира путіна. Про це свідчать результати останнього дослідження компанії 40dB. для квітневого барометра EL PAÍS і Cadena SER, передає УНН.

Деталі

Згідно з опитуванням, Трампа як найбільшу загрозу для миру на планеті назвали 81% респондентів. На другому місці опинився путін із 79,3%, а третім став прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу, якого вважають небезпечним для світового миру 71,2% опитаних.

Інші політичні фігури, включені до дослідження, отримали нижчі показники. Так, нового верховного лідера Ірану Моджтабу Хаменеї назвали загрозою 62,9% респондентів, лідера КНДР Кім Чен Ина - 62,25%, а голову Китаю Сі Цзіньпіна - 49,3%.

Водночас у дослідженні окремо оцінили, якою мірою опитані вважають тих чи інших лідерів загрозою для миру. За цим показником Трамп отримав 18% відповідей у категорії "досить сильно" та 63% - "дуже сильно". Для путіна ці показники становили 28% і 52% відповідно. Нетаньягу отримав 25% і 46%.

Серед виборців різних політичних сил ставлення до Трампа помітно відрізняється. Найбільше негативне сприйняття фіксують серед прихильників лівих партій. Водночас навіть виборці Народної партії не демонструють до нього поблажливості. Серед прихильників PP найбільшою загрозою вважають путіна - 80%, тоді як Трампа назвали 71,3%.

Найнижчий рівень сприйняття Трампа як загрози зафіксували серед прихильників Vox. У цій групі лише 36,5% вважають його небезпечним для миру. Подібна різниця між виборцями двох правих партій проявилася і щодо Нетаньягу: серед виборців PP загрозою його вважають 60%, тоді як серед прихильників Vox - лише 24%.

Раніше ми писали про те, що Трамп послаблює НАТО і підриває довіру в Альянсі. Такої думки дотримується президент Франції Еммануель Макрон.

Вибори в США