Трамп назвал пошлины на сталь спасением для промышленности США
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. Президент США Дональд Трамп считает, что введенные им пошлины на импорт стали из Китая и других стран позволят спасти металлургическую промышленность страны, сделав конкуренцию на американском рынке исключительно внутренней. Об этом глава государства заявил в интервью, опубликованном в среду на сайте газеты Wall Street Journal, передает УНН.
Трамп отметил, что на момент его избрания сталелитейная промышленность США находилась в глубоком кризисе и могла исчезнуть. По его мнению краткосрочное повышение цен на сталь, которое состоится из-за введения пошлин, не станет проблемой для американской экономики.
“Цены потом обязательно упадут, а нынешние мероприятия важны для национальной безопасности США”, — сказал американский лидер.
Впоследствии, считает Трамп, американские компании будут конкурировать на мировом рынке стали.
Напомним, в июне США ввели пошлины в размере 25% на импортируемые из Китая товары на сумму 50 млрд долларов. Формальным поводом стало обвинение Китая в краже американской интеллектуальной собственности и технологий, а также в том, что Пекин предпринимает несправедливую торговую практику.
Пекин выразил протест в связи с этим решением администрации США, охарактеризовав его как нарушение правил ВТО, и заявил, что примет аналогичные по масштабу мероприятия. С 6 июля были введены пошлины в размере 25% на американские товары общей стоимостью 34 млрд долларов — главным образом на сельскохозяйственную продукцию, автомобили и морепродукты.