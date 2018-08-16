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Трамп назвал пошлины на сталь спасением для промышленности США

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 августа. УНН. Президент США Дональд Трамп считает, что введенные им пошлины на импорт стали из Китая и других стран позволят спасти металлургическую промышленность страны, сделав конкуренцию на американском рынке исключительно внутренней. Об этом глава государства заявил в интервью, опубликованном в среду на сайте газеты Wall Street Journal, передает УНН.

Трамп назвал пошлины на сталь спасением для промышленности США

Трамп отметил, что на момент его избрания сталелитейная промышленность США находилась в глубоком кризисе и могла исчезнуть. По его мнению краткосрочное повышение цен на сталь, которое состоится из-за введения пошлин, не станет проблемой для американской экономики.

“Цены потом обязательно упадут, а нынешние мероприятия важны для национальной безопасности США”, — сказал американский лидер.

Впоследствии, считает Трамп, американские компании будут конкурировать на мировом рынке стали.

Напомним, в июне США ввели пошлины в размере 25% на импортируемые из Китая товары на сумму 50 млрд долларов. Формальным поводом стало обвинение Китая в краже американской интеллектуальной собственности и технологий, а также в том, что Пекин предпринимает несправедливую торговую практику.

Пекин выразил протест в связи с этим решением администрации США, охарактеризовав его как нарушение правил ВТО, и заявил, что примет аналогичные по масштабу мероприятия. С 6 июля были введены пошлины в размере 25% на американские товары общей стоимостью 34 млрд долларов — главным образом на сельскохозяйственную продукцию, автомобили и морепродукты.

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