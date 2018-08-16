Трамп назвав мита на сталь порятунком для промисловості США
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Президент США Дональд Трамп вважає, що запроваджені ним мита на імпорт сталі з Китаю та інших країн дозволять врятувати металургійну промисловість країни, зробивши конкуренцію на американському ринку виключно внутрішньою. Про це глава держави заявив в інтерв'ю, опублікованому в середу на сайті газети Wall Street Journal, інформує УНН.
Трамп зазначив, що на момент його обрання сталеливарна промисловість США перебувала в глибокій кризі і могла зникнути. На його думку короткострокове підвищення цін на сталь, яке відбудеться через введення мит, не стане проблемою для американської економіки.
«Ціни потім обов'язково впадуть, а нинішні заходи важливі для національної безпеки США», - сказав американський лідер.
Згодом, вважає Трамп, американські компанії будуть конкурувати на світовому ринку сталі.
Нагадаємо, в червні США ввели мита в розмірі 25% на імпортовані з Китаю товари на суму 50 млрд доларів. Формальним приводом стало звинувачення Китаю в крадіжці американської інтелектуальної власності і технологій, а також тим, що Пекін вдається до несправедливої торгової практики.
Пекін висловив протест у зв'язку з цим рішенням адміністрації США, охарактеризувавши його як порушення правил СОТ, і заявив, що вживе аналогічних за масштабом заходи. З 6 липня були введені мита в розмірі 25% на американські товари загальною вартістю 34 млрд доларів - головним чином на сільськогосподарську продукцію, автомобілі та морепродукти.