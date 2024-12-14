Трамп назначил руководителя Truth Social главой Совета советников по разведке
Киев • УНН
Девин Нуньес, генеральный директор Truth Social, возглавит Совет советников по разведке США. Он будет совмещать эту должность с руководством Trump Media & Technology Group.
Трамп назначил Девина Нуньеса председателем Совета советников по разведке. Об этом сообщает Truth Social, передает УНН.
Детали
По словам новоизбранного президента США Дональда Трампа, Девин Нуньес, который сейчас занимает должность генерального директора Truth Social, имеет значительный опыт в сфере национальной безопасности. Ранее он возглавлял Комитет по разведке Палаты представителей.
Трамп отметил, что Нуньес продолжит исполнять обязанности руководителя Trump Media& Technology Group, в то же время используя свой опыт для предоставления "независимых оценок" относительно эффективности работы разведывательного сообщества США.
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