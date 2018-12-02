Трамп в ближайшее время официально сообщит Конгресс о прекращении действия NAFTA

“Вскоре я официально прекращу действие NAFTA”, — заявил американский лидер журналистам на борту президентского самолета.

Соглашение о Североамериканской зоне свободной торговли между Канадой, США и Мексикой было подписано в 1992 году, вступила в силу в 1994 году. Специфичность NAFTA определяется рядом характеристик, которые в определенной степени отличают ее как от западноевропейской, так и от других моделей международной экономической интеграции. NAFTA является крупнейшей в мире региональной зоной свободной торговли, с населением в 478 млн. человек и совокупным ВВП в размере 20,7 трлн долл. США около 30% мирового ВВП.

Как ранее информировал УНН, по требованию президента США Дональда Трампа в 2017 году стороны начали консультации по перезаключения NAFTA между Канадой, США и Мексикой на новых условиях.

В пятницу, 30 ноября, на полях саммита “Группы двадцати” премьер-министр Канады Джастин Трюдо, президент США Дональд Трамп и предшественник президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора Энрике Пенья Ньето подписали новый трехсторонний торговый договор. Он пришел на смену NAFTA, действовавшего с 1994 года.