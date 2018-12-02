Трамп найближчим часом офіційно повідомить Конгрес про припинення дії NAFTA
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. 45-й президент США Дональд Трамп збирається найближчим часом офіційно повідомити Конгрес про те, що він припиняє дію Угоди про Північноамериканську зону вільної торгівлі (NAFTA), надавши законодавцям шість місяців на схвалення нової угоди. Про це інформує УНН із посиланняям на Reuters.
“Незабаром я офіційно припиню дію NAFTA”, — заявив американський лідер журналістам на борту президентського літака.
Угода про Північноамериканську зону вільної торгівлі між Канадою, США і Мексикою була підписана в 1992 році, набула чинності в 1994-му. Специфічність NAFTA визначається низкою характеристик, котрі певною мірою відрізняють її як від західноєвропейської, так і від інших моделей міжнародної економічної інтеграції. NAFTA є найбільшою в світі регіональною зоною вільної торгівлі, з населенням в 478 млн. людей і сукупним ВВП у розмірі 20,7 трлн. дол. США близько 30% світового ВВП.
Як раніше інформував УНН, на вимогу президента США Дональда Трампа в 2017 році сторони почали консультації щодо переукладання NAFTA між Канадою, США і Мексикою на нових умовах.
У п’ятницю, 30 листопада, на полях саміту “Групи двадцяти” прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, президент США Дональд Трамп і попередник президента Мексики Андреса Мануеля Лопеса Обрадора Енріке Пенья Ньєто підписали новий тристоронній торговельний договір. Він прийшов на зміну NAFTA, що діяв з 1994 року.