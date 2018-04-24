Трамп насторожил аппарат Белого дома, став чаще пользоваться сотовым телефоном

“Он пользуется им (персональным сотовым телефоном) гораздо чаще в последнее время”, — приводит телекомпания слова одного источника. По его данным, серия частных телефонных разговоров президента “стала новым развитием” событий.

Согласно сведениям CNN, президент США, очевидно, не хочет рассказывать о содержании своих разговоров руководителю аппарата сотрудников Белого дома отставному генералу Джону Келли. Ранее Трамп предпочел связываться с нужными ему людьми в основном из служебных стационарных телефонов, через общий коммутатор. Это позволяло Келли вести учет звонков главы государства и знать, с кем именно тот говорил. Теперь президент стал значительно скрытнее.

Как сообщал УНН, в США задержали преступника, застрелившего четырех человек в ресторане.