Трамп насторожив апарат Білого дому, ставши частіше користуватися стільниковим телефоном
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Президент США Дональд Трамп останнім часом став занадто часто користуватися персональним стільниковим телефоном для спілкування зі сторонніми радниками, що викликає тривогу у співробітників апарату Білого дому. Про це повідомила в понеділок з посиланням на джерела в адміністрації телекомпанія CNN, інформує УНН.
“Він користується ним (персональним стільниковим телефоном) набагато частіше останнім часом”, — наводить телекомпанія слова одного джерела. За його даними, серія приватних телефонних розмов президента “стала новим розвитком” подій.
Згідно з відомостями CNN, президент США, очевидно, не хоче розповідати про зміст своїх розмов керівнику апарату співробітників Білого дому відставному генерала Джону Келлі. Раніше Трамп вважав за краще зв’язуватися з потрібними йому людьми в основному зі службових стаціонарних телефонів, через загальний комутатор. Це дозволяло Келлі вести облік дзвінків глави держави і знати, з ким саме той говорив. Тепер президент став значно прихованішим.
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