У США затримали злочинця, що застрелив чотирьох людей в ресторані
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Поліція Нешвілла затримала Тревіса Рейнкінга, підозрюваного у вбивстві чотирьох осіб в ресторані Waffle House. Про це повідомляє УНН з посиланням на Twitter місцевої поліції.
У ніч на 22 квітня в мережевий ресторан Waffle House в Антіосі, передмісті Нешвілла (штат Теннессі), увірвався голий чоловік з гвинтівкою і відкрив стрілянину по відвідувачах. Біля входу в заклад він убив двох людей, після чого застрелив ще двох і поранив кількох всередині будівлі. Одному з відвідувачів, Джеймсу Шоу-молодшому, вдалося обеззброїти злочинця. У момент нападу він сховався в туалеті ресторану, звідки спостерігав за діями того, хто стріляв. Помітивши, що той припинив стрілянину, Шоу кинувся на нього, вибив гвинтівку з його рук і кинув її за прилавок. Після цього нападник зміг втекти з місця злочину. Шоу отримав кульове поранення в лікоть і опік руки.
Поліція швидко встановила особу злочинця. Ним виявився 29-річний Тревіс Рейнкінг з міста Мортон, штат Іллінойс. Він приїхав до ресторану на машині, зареєстрованій на його ім’я. Поліція внесла Рейнкінг в список найбільш розшукуваних злочинців штату. Відомо, що Рейнкінг володів трьома гвинтівками і пістолетом.
Мотиви злочину поліції поки неясні, але, ймовірно, чоловік страждав розладом психіки, через що не раз потрапляв до лікарні і в поле зору поліції.
Як повідомляв УНН, поліція у США показала зброю, з якої оголений чоловік відкрив стрілянину в ресторані.