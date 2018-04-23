В США задержали преступника, застрелившего четырех человек в ресторане

В ночь на 22 апреля в сетевой ресторан Waffle House в Антиохе, пригороде Нэшвилла (штат Теннесси), ворвался голый мужчина с винтовкой и открыл стрельбу по посетителям. У входа в заведение он убил двух человек, после чего застрелил еще двух и ранил нескольких внутри здания. Одному из посетителей, Джеймсу Шоу-младшему, удалось обезоружить преступника. В момент нападения он спрятался в туалете ресторана, откуда наблюдал за действиями стрелявшего. Заметив, что тот прекратил стрельбу, Шоу бросился на него, выбил винтовку из его рук и бросил ее за прилавок. После этого нападавший смог убежать с места преступления. Шоу получил пулевое ранение в локоть и ожог руки.

Полиция быстро установила личность преступника. Им оказался 29-летний Трэвис Рейнкинг из города Мортон, штат Иллинойс. Он приехал к ресторану на машине, зарегистрированной на его имя. Полиция внесла Рейнкинга в список наиболее разыскиваемых преступников штата. Известно, что Рейнкинг владел тремя винтовками и пистолетом.

Мотивы преступления полиции пока неясны, но, вероятно, мужчина страдал расстройством психики, из-за чего не раз попадал в больницу и в поле зрения полиции.

Как сообщал УНН, полиция в США показала оружие , из которой обнаженный мужчина открыл стрельбу в ресторане.