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Трамп на три месяца продлил визовые ограничения

Киев • УНН

 • 18508 просмотра

КИЕВ. 1 января. УНН. Президент США Дональд Трамп продолжил временный запрет на выдачу ряда категорий иммиграционных и рабочих виз, тем самым гарантировав, что введенные им широкие ограничения на легальную иммиграцию останутся в силе на момент инаугурации избранного президента Джо Байдена. Об этом сообщает "Голос Америки", информирует УНН.

Трамп на три месяца продлил визовые ограничения

"В указе, изданном за 20 дней до инаугурации, Трамп распорядился о трехмесячном продлении визовых ограничений, которые были введены в апреле и расширены в июне. Сперва запрет распространялся на некоторые категории потенциальных иммигрантов, а затем затронул и несколько программ временного трудоустройства", - говорится в сообщении.

Трамп заявил, что ограничения необходимы для предотвращения конкуренции за рабочие места во время экономического спада, вызванного пандемией коронавируса.

"Влияние COVID-19 на американский рынок труда и на здоровье населения, как и раньше - вызывает беспокойство", - написал Трамп в своем заявлении в четверг, вспомнив об уровне безработицы, связанных с пандемией ограничениях для предприятий и рост числа больных.

Приказ Трампа сохраняет временный запрет на проведение визовой лотереи.

Также приостановлена выдача некоторых временных виз для работы в США, включая программу H-1B, популярную в технологическом секторе, и визы H-2B для сезонных рабочих, не занятых в сельском хозяйстве.

Временно не выдаются визы J-1 для гувернанток и других временных работников, визы для супругов владельцев H-1B и H-2B, и корпоративные визы L для перевода сотрудников в США.

Как сообщалось ранее в УНН, Трамп пропустит свою новогоднюю вечеринку в поместье во Флориде.

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