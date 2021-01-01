Трамп на три месяца продлил визовые ограничения
Киев • УНН
КИЕВ. 1 января. УНН. Президент США Дональд Трамп продолжил временный запрет на выдачу ряда категорий иммиграционных и рабочих виз, тем самым гарантировав, что введенные им широкие ограничения на легальную иммиграцию останутся в силе на момент инаугурации избранного президента Джо Байдена. Об этом сообщает "Голос Америки", информирует УНН.
"В указе, изданном за 20 дней до инаугурации, Трамп распорядился о трехмесячном продлении визовых ограничений, которые были введены в апреле и расширены в июне. Сперва запрет распространялся на некоторые категории потенциальных иммигрантов, а затем затронул и несколько программ временного трудоустройства", - говорится в сообщении.
Трамп заявил, что ограничения необходимы для предотвращения конкуренции за рабочие места во время экономического спада, вызванного пандемией коронавируса.
"Влияние COVID-19 на американский рынок труда и на здоровье населения, как и раньше - вызывает беспокойство", - написал Трамп в своем заявлении в четверг, вспомнив об уровне безработицы, связанных с пандемией ограничениях для предприятий и рост числа больных.
Приказ Трампа сохраняет временный запрет на проведение визовой лотереи.
Также приостановлена выдача некоторых временных виз для работы в США, включая программу H-1B, популярную в технологическом секторе, и визы H-2B для сезонных рабочих, не занятых в сельском хозяйстве.
Временно не выдаются визы J-1 для гувернанток и других временных работников, визы для супругов владельцев H-1B и H-2B, и корпоративные визы L для перевода сотрудников в США.
Как сообщалось ранее в УНН, Трамп пропустит свою новогоднюю вечеринку в поместье во Флориде.